Доба в зоні ООС: окупанти чотири рази порушили "тишу"

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.



Біля Авдіївки росіяни обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



У напрямку Катеринівки окупанти стріляли з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.



Неподалік Попасної ворог вів вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.



На Луганщині безпілотник окупантів "Орлан-10" з перетнув лінію розмежування.



ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.Втрат внаслідок вогню окупантів серед немає.



Станом на 7 годину ранку, 2 серпня, порушень не зафіксовано.



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