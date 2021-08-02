Доба в зоні ООС: окупанти чотири рази порушили "тишу"
1 серпня у зоні операції Об’єднаних сил зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.
Біля Авдіївки росіяни обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У напрямку Катеринівки окупанти стріляли з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Неподалік Попасної ворог вів вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
На Луганщині безпілотник окупантів "Орлан-10" з перетнув лінію розмежування.
ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.Втрат внаслідок вогню окупантів серед немає.
Станом на 7 годину ранку, 2 серпня, порушень не зафіксовано.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.73
Купівля 26.73Продаж 26.98
-
EUR
Купівля 31.67Продаж 32.07
- Актуальне
- Важливе