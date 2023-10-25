"Доброго вечора, ми з України": у Криму оштрафували двох чоловіків, які слухали українську пісню

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, Ленінський районний суд окупованого Криму, який підконтрольний РФ, оштрафував двох місцевих жителів, Ленура Халілова та Дмитра Камишанцева, на 40 тис. рублів за, як заявляють окупанти, публічне прослуховування пісні "Доброго вечора, ми з України".

Чоловіків звинуватили у "дискредитації" російської армії (частина 1 статті 20.3.3 КоАП РФ).

"На думку окупантів, назва цієї пісні є "військово-патріотичним гаслом", яке цитую: "використовується в матеріалах, спрямованих на підрив довіри, авторитету, іміджу Збройних Сил РФ". У такий спосіб окупанти намагаються залякати й придушити спротив громадян України на території тимчасово окупованого півострова", - додав Лубінець.