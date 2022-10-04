"Місіс Крим-2022" оштрафували на 40 тисяч рублів за виконання української пісні "Червона калина"
Російський суд оштрафував "Місіс Крим-2022" Ольгу Валєєву на 40 тисяч рублів за виконання української пісні "Червона калина", подругу, з якою вона виконувала пісню, заарештували на 10 діб
Про це повідомляє окупаційне МВС Криму.
Жінок звинуватили в дискредитації збройних сил РФ та "публічній демонстрації забороненої символіки".
Російські ЗМІ повідомляють, що Валєєвій призначили штраф, оскільки вона має неповнолітніх дітей. Подругу, з якою "Місіс Крим" виконувала пісню, арештували на 10 діб.
МВС Криму опублікувало відео, де Валєєва просить вибачення та заявляє, що "не знала, що пісня несе націоналістичний характер". У своєму інстаграмі "Місіс Крим-2022" пише, що "вона українка і просто заспівала пісеньку, яку давно знає",
- У неділю, 2 жовтня, блогерка Ольга Валєєва заспівала "Червону калину". Після цього депутат ГД від Криму Леонід Івлєв заявив, що поліція має зайнятися "Місіс Крим-2022" за виконання української пісні, яка вважається неофіційним гімном українських націоналістів.
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