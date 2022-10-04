Про це повідомляє окупаційне МВС Криму.

Жінок звинуватили в дискредитації збройних сил РФ та "публічній демонстрації забороненої символіки".

Російські ЗМІ повідомляють, що Валєєвій призначили штраф, оскільки вона має неповнолітніх дітей. Подругу, з якою "Місіс Крим" виконувала пісню, арештували на 10 діб.

МВС Криму опублікувало відео, де Валєєва просить вибачення та заявляє, що "не знала, що пісня несе націоналістичний характер". У своєму інстаграмі "Місіс Крим-2022" пише, що "вона українка і просто заспівала пісеньку, яку давно знає",

У неділю, 2 жовтня, блогерка Ольга Валєєва заспівала "Червону калину". Після цього депутат ГД від Криму Леонід Івлєв заявив, що поліція має зайнятися "Місіс Крим-2022" за виконання української пісні, яка вважається неофіційним гімном українських націоналістів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb