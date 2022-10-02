"Місіс Крим - 2022" заспівала "Червону калину". Окупанти почали перевірку
У неділю, 2 жовтня, "Місіс Крим- 2022" Ольга Валєєва заспівала "Червону калину"
Про це повідомили в telegram-каналі Кримська платформа.
Блогерка із Сімферополя Ольга Валєєва, відома у соцмережах під ніком Рижуля, яка нещодавно здобула титул "Місіс Крим" у конкурсі "Королева краси – Крим. Весна-2022", а потім зіштовхнулася з гейтом через її зовнішність, виконала пісню "Червона калина".
Повідомляється, щопісля цього, депутат ГД від Криму Леонід Івлєв заявив, що поліція має зайнятися "Місіс Крим-2022" за виконання української націоналістичної пісні "Червона калина", яка вважається неофіційним гімном українських націоналістів.
- 28 вересня прокуратура Криму розпочала провадження за фактом розпалювання національної ненависті до громадян України, проти кримського "блогера", який опублікував відео, де грала пісня "Ой у лузі червона калина", та підписав його "играет нацистская песня".
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