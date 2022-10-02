Про це повідомили в telegram-каналі Кримська платформа.

Блогерка із Сімферополя Ольга Валєєва, відома у соцмережах під ніком Рижуля, яка нещодавно здобула титул "Місіс Крим" у конкурсі "Королева краси – Крим. Весна-2022", а потім зіштовхнулася з гейтом через її зовнішність, виконала пісню "Червона калина".

Повідомляється, щопісля цього, депутат ГД від Криму Леонід Івлєв заявив, що поліція має зайнятися "Місіс Крим-2022" за виконання української націоналістичної пісні "Червона калина", яка вважається неофіційним гімном українських націоналістів.

28 вересня прокуратура Криму розпочала провадження за фактом розпалювання національної ненависті до громадян України, проти кримського "блогера", який опублікував відео, де грала пісня "Ой у лузі червона калина", та підписав його "играет нацистская песня".

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