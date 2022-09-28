Поширив пост зі словами "играет нацисткая песня "Червона Калина": проти кримчанина порушили справу через розпалювання ненависті до українців
Прокуратура Криму розпочала провадження за фактом розпалювання національної ненависті до громадян України, проти кримського "блогера", який опублікував відео, де грала пісня "Ой у лузі червона калина", та підписав його "играет нацистская песня"
Про це повідомила прокуратура АР Крим та м. Севастополь.
"Прокуратура автономії за зверненням Представництва Президента України в АРК розпочала кримінальне провадження за фактом вчинення умисних дій, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі та ненависті, поєднаних з погрозами (ч. 2 ст. 161 КК України)", - йдеться в повідомленні.
У телеграм-каналі під назвою "ТалипоV onlineZ" кримський "блогер" опублікував відео з весілля у Бахчисараї, де грала українська пісня "Ой у лузі червона калина".
До відео "блогер" додав підписи: "Играет нацисткая песня "Червона Калина", "мы каждого найдем, с каждого спросим", "Откладывайте на адвокатов!"
У прокуратурі наголошують, що у цій публікації наявні можливі прояви національної дискримінації у вигляді розпалювання міжнаціональної ворожнечі до громадян України та використана мова ненависті. У рамках кримінального провадження запланована лінгвістична експертиза.
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