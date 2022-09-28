Про це повідомила прокуратура АР Крим та м. Севастополь.

"Прокуратура автономії за зверненням Представництва Президента України в АРК розпочала кримінальне провадження за фактом вчинення умисних дій, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі та ненависті, поєднаних з погрозами (ч. 2 ст. 161 КК України)", - йдеться в повідомленні.

У телеграм-каналі під назвою "ТалипоV onlineZ" кримський "блогер" опублікував відео з весілля у Бахчисараї, де грала українська пісня "Ой у лузі червона калина".

До відео "блогер" додав підписи: "Играет нацисткая песня "Червона Калина", "мы каждого найдем, с каждого спросим", "Откладывайте на адвокатов!"

У прокуратурі наголошують, що у цій публікації наявні можливі прояви національної дискримінації у вигляді розпалювання міжнаціональної ворожнечі до громадян України та використана мова ненависті. У рамках кримінального провадження запланована лінгвістична експертиза.

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