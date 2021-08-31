Застосунок Telegram перетнув позначку у 1 млрд завантажень

Про це повідомляє TechCrunch.



Telegram - це платформа для обміну текстовими, голосовими та відеоповідомленнями, наліпками та фотографіями, а також файлами різних форматів.

Кількість щомісячних активних користувачів сервісу станом на січень цього року становить близько 500 млн осіб.

Найбільше Telegram популярний в Індії. Там його встановили понад 22% користувачів. Наступною країною за кількістю завантажень стала Росія - 10% від усіх завантажень, а третьою - йде Індонезія - 8% завантажень.



Telegram став 15 додатком у світі, який користувачі встановили понад один млрд разів. У цьому списку є такі програми, як WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram, Snapchat, Spotify і Netflix.