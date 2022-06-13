Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я прогнозував, що ВВП України впаде на 40-50%, Світовий банк заявив, що на 44% - це цілком правильні цифри. Що це означає? Що наші доходи в середньому впадуть у два рази…Наслідками також будуть інфляція, безробіття, яке може зрости приблизно на 25%", - наголосив він.



Савченко додав, що Україна не може погоджуватись на проведення довгої війни, це зруйнує не лише економіку, а й призведе до масової еміграції українців.



"Ми не можемо дозволити проводити довготривалу війну - війну на виснаження. Рашисти звикли терпіти: чим бідніше, тим краще, якщо лиш не йдеться про карколомне падіння рівня життя. В нас інша ситуація: багато людей виїжджають за кордон. Спершу це був природний переляк через війну, проте скоро еміграція може стати трендом, зокрема, якщо війна затягнеться", - наголосив він.



Українці за час повномасштабної війни зареєстрували 30 тис. бізнесів, зокрема 26 тис. ФОПів

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