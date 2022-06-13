Українці за час повномасштабної війни зареєстрували 30 тис. бізнесів, зокрема 26 тис. ФОПів
За три місяці повномасштабної війни в Україні зареєстровано понад 26 тис. фізосіб-підприємців, а загальна кількість нових бізнесів - 30 тис.
Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації у телеграм.
"За 3 місяці війни було зареєстровано 31 266 підприємств, з яких 26 386 українців стали ФОПами", - йдеться у повідомленні.
Найбільше нових підприємств з'явилося у Львівській та Дніпропетровській областях, а також у Києві.
"Найпопулярніші сектори, у яких найчастіше реєструвалися нові ФОПи: комп'ютерне програмування, роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами", - зазначили в Мінцифри.
При цьому заявку на релокацію бізнесу за урядовою програмою подали вже 1568 підприємств, 503 з яких вже переїжджають, додали в міністерстві.
- Нагадаємо, українці за останній тиждень травня зареєстрували рекордну кількість ФОПів від початку повномасштабної війни.
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