Українці за час повномасштабної війни зареєстрували 30 тис. бізнесів, зокрема 26 тис. ФОПів

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації у телеграм.

"За 3 місяці війни було зареєстровано 31 266 підприємств, з яких 26 386 українців стали ФОПами", - йдеться у повідомленні.



Найбільше нових підприємств з'явилося у Львівській та Дніпропетровській областях, а також у Києві.



"Найпопулярніші сектори, у яких найчастіше реєструвалися нові ФОПи: комп'ютерне програмування, роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами", - зазначили в Мінцифри.

При цьому заявку на релокацію бізнесу за урядовою програмою подали вже 1568 підприємств, 503 з яких вже переїжджають, додали в міністерстві.

Нагадаємо, українці за останній тиждень травня зареєстрували рекордну кількість ФОПів від початку повномасштабної війни.

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