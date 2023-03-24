Є в цьому якась зла іронія.

Було у російських лібералів таке наше всьо — Ліза Глінка, вона ж "доктор Ліза". Вони її дуже любили носити поперед себе, як діда на палці, бо ж лікар-волонтер, все таке.

Наші ж до неї ставилися як в анекдоті - "та яка глинка, лайно!" Бо ж ця лярва дітей з окупованих територій вивозила в Росію. Ба більше — вона та її чоловік Гліб прихистили в себе такого собі Вадима Погодіна — вбивцю Степана Чубенка.

Лізі Глінці прийшла глинка, коли вона, разом з хором Александрова, летіла в Латакію підбадьорювати російських окупантів там, а літачок раптово став субмариною. Тоді всі ці моральні компаси та етичні камертони російської опозиції сльози по прищах розмазували — сонечко їхнє закотилося.

Читайте також: Ордер для Путіна. Що робити Україні?

В Гаазі ордер на арешт Путіна видали. І серед усіх десятків його злочинів — саме те, чим займалася Ліза драна Глінка. Викрадення дітей

А тепер в Гаазі ордер на арешт Путіна видали. І серед усіх десятків його злочинів — саме за те, чим займалася Ліза драна Глінка. За викрадення дітей.

Читайте також: Путін досліджуватиме ДНК Росії. У Гаазі

Хр*ново зараз, певно, бути російським лібералом. Бо ура — тирана під міжнародний суд. Але за те саме, що тиран творив рука в руку із вашим всім, по якому ви так сльози лили. Причому саме ця дія підпадає під одне із визначень геноциду. Ваш моральний ідеал — співучасник геноциду, покатайте цю думку у своїх високочолих головах.

Бідосі обригані.

Джерело

Про автора: Віктор Трегубов, український журналіст, блогер, публіцист та громадсько-політичний діяч

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.