1. Путін став першим головою держави, яка має ядерну зброю та є постійним членом ради безпеки ООН, на якого виданий ордер на арешт Міжнародного кримінального суду.

2. Путін став всього третім в історії Міжнародного кримінального суду головою держави, на якого виписали ордер — раніше ордер був виписаний на арешт президента Судану Омара Аль-Башира, і на лідера Лівії Муаммара Каддафі. Аль-Башир правив 30 років, був усунутий від влади внаслідок перевороту, знаходиться у тюрмі. Каддафі правив 42 роки, був усунутий від влади внаслідок повстання, вбитий при затриманні своїми співгромадянами.

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3. В рамках рішення міжнародного суду згідно з Римським статутом Путін має бути заарештований на території 122 країн світу, які ратифікували Римський статут, що визначає повноваження міжнародного кримінального суду. РФ відрізають від повноцінних дипломатичних стосунків з половиною країн світу.

4. Країни Заходу зробили ще один важливий крок, щоб показати — ніяких компромісів з РФ не буде, поки Україна за підтримки світу не доб'ється перемоги. Це неймовірно важливо.

5. Що робити Україні?

Україна не ратифікувала Римський статут через побоювання, що РФ буде подавати позови проти українців. Але у 2016-му році МКС визнав напад РФ на Україну окупацією, РФ вийшла зі складу спостерігачів у МКС. А тепер нове рішення просто ставить Путіна поза законом, і цей важіль нам вигідно використовувати, для того, щоб блокувати усю російську діяльність у країнах, які ратифікували Римський статут. Зв'язок з Путіним є тепер підставою для розслідування та накладання юридичних обмежень. Думаю, тепер справа принципу для України все-таки ратифікувати Римський статут.

Зв'язок з Путіним є тепер підставою для розслідування та накладання юридичних обмежень. Думаю, тепер справа принципу для України все-таки ратифікувати Римський статут.

Міністр закордонних справ Кулеба має припинити практику призначення чиїхось коханок та божевільних послами України, і шукати послів серед тих, хто розбирається у міжнародному публічному праві та дипломатії, бо ордер проти Путіна відкриває великі можливості для наступальних дій українських дипломатів проти РФ.

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До нашого сорому, досі жоден український суд не визнав відповідальність Путіна. Міжнародний кримінальний суд провину Путіна визнав менш ніж за рік, а українська влада виявилась не здатна навіть за дев'ять років визнати Путіна злочинцем. Підстав для засудження Путіна є багато, наприклад, з 2014-го були підстави для засудження Путіна у справі про загибель українських воїнів під Іловайськом, але і Порошенко і Зеленський блокували цей процес, і тому вироку по Путіну по жодній справі нема. Знову зазирнути в очі Путіну президент Зеленський вже не зможе, після того, що творять російські війська прямі угоди з президентом РФ неможливі. Треба визнавати злочинця злочинцем, це має зробити український суд.

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Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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