Долар продовжив стрімко дорожчати за курсом НБУ: вартість гривні впала на 50 копійок
На вівторок, 15 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долару на рівні 28,54 грн/$
Про це повідомляє сайт НБУ.
Євро за курсом НБУ коштує 32,33 грн, 10 російських рублів - 3,74 грн.
На готівковому ринку станом на 7:55, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 28,46 грн, продають - по 28,68 грн.
При цьому пропозиції купівлі коливаються від 28,2 грн до 28,55 грн, продажу - від 28,63 грн до 28,9 грн.
Нагадаємо, на понеділок, 14 лютого, офіційний валютний курс було встановлено на рівні 28,04 грн/$, 31,98 грн/євро, 3,73 грн за 10 російських рублів.
Раніше, на п'ятницю, 11 лютого, офіційний валютний курс було встановлено на рівні 27,88 грн/$, 31,88 грн/євро, 3,75 грн за 10 російських рублів.
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