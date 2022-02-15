Долар продовжив стрімко дорожчати за курсом НБУ: вартість гривні впала на 50 копійок

Про це повідомляє сайт НБУ.



Євро за курсом НБУ коштує 32,33 грн, 10 російських рублів - 3,74 грн.



На готівковому ринку станом на 7:55, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 28,46 грн, продають - по 28,68 грн.



При цьому пропозиції купівлі коливаються від 28,2 грн до 28,55 грн, продажу - від 28,63 грн до 28,9 грн.



Нагадаємо, на понеділок, 14 лютого, офіційний валютний курс було встановлено на рівні 28,04 грн/$, 31,98 грн/євро, 3,73 грн за 10 російських рублів.



Раніше, на п'ятницю, 11 лютого, офіційний валютний курс було встановлено на рівні 27,88 грн/$, 31,88 грн/євро, 3,75 грн за 10 російських рублів.



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