Долар в Україні різко здорожчав за курсом НБУ

Про це повідомляє сайт НБУ.



Євро за курсом НБУ коштує 31,98 грн, 10 російських рублів - 3,73 грн.



На готівковому ринку станом на 7:50, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 28,3 грн, продають - по 28,69 грн.



При цьому пропозиції купівлі коливаються від 28,95 грн до 28,71 грн, продажу - від 28,1 грн до 29 грн.



Раніше, на п'ятницю, 11 лютого, офіційний валютний курс було встановлено на рівні 27,88 грн/$, 31,88 грн/євро, 3,75 грн за 10 російських рублів.



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