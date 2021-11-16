Долар за курсом НБУ подорожчав на 23 копійки

Про це повідомляє сайт НБУ.



Євро за курсом Нацбанку коштує 30,15 грн, 10 російських рублів - 3,64 грн.



На готівковому ринку, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 26,33 грн, продають - по 26,40 грн.



При цьому пропозиції купівлі коливаються від 26,25 грн до 26,36 грн, продажу - від 26,39 грн до 26,47 грн.



Напередодні, 15 листопада, офіційний валютний курс становив 26,11 грн/$, 29,9 грн/євро та 3,62 грн за 10 російських рублів.

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