"Доложили, что взяли Долгенькое, 3 недели назад, а мы, вон, за него воюем": окупанти брешуть керівництву про "успіхи" у війні в Україні
Російські командири брешуть керівництву в Москві про свої "досягнення" в Україні. Зокрема про захоплення села Довгеньке Ізюмського району, що на Харківщині. Мовляв, його захопили ще у квітні за три тижні, утім насправді бої за цю територію тривають досі
Про це інформує на сторінці у фейсбуці Служба безпеки України.
У перехопленій розмові загарбник, окрім великі втрати на війні в Україні, розповів матері й про брехні керісництву про захоплені території. Так, вони звітують про "захоплене" ще наприкінці квітня село Довгеньке Ізюмського району на Харківщині. Хоча насправді воно перебуває під контролем українських захисників, і за нього досі йдуть бої.
"Понимаешь, в чем прикол? Тут же были разборки: мы если типа Долгенькое не берём, на комдива две, вот три уголовки сейчас висит, его сажают. И всё! А смысл в том, что Долгенькое ещё 3 недели назад же доложили, что мы его взяли. А мы, вон, за него воюем. Ну, бл*дь, где эти стратеги *баные, командование, министры, сраные", – розповідає російський окупант.
СБУ додає, що за таку "перемогу" російського командира можуть посадити за ґрати.: "Наразі ворог активно обстрілює нібито вже "взяте" ним Довгеньке та сусідні села з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків. А наші ЗСУ дають гідну відсіч окупантам".
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