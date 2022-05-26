Про це інформує на сторінці у фейсбуці Служба безпеки України.

У перехопленій розмові загарбник, окрім великі втрати на війні в Україні, розповів матері й про брехні керісництву про захоплені території. Так, вони звітують про "захоплене" ще наприкінці квітня село Довгеньке Ізюмського району на Харківщині. Хоча насправді воно перебуває під контролем українських захисників, і за нього досі йдуть бої.

"Понимаешь, в чем прикол? Тут же были разборки: мы если типа Долгенькое не берём, на комдива две, вот три уголовки сейчас висит, его сажают. И всё! А смысл в том, что Долгенькое ещё 3 недели назад же доложили, что мы его взяли. А мы, вон, за него воюем. Ну, бл*дь, где эти стратеги *баные, командование, министры, сраные", – розповідає російський окупант.

СБУ додає, що за таку "перемогу" російського командира можуть посадити за ґрати.: "Наразі ворог активно обстрілює нібито вже "взяте" ним Довгеньке та сусідні села з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків. А наші ЗСУ дають гідну відсіч окупантам".