Домашня арахісова паста: рецепт, що вийде з першого разу

Про цей смаколик розповідає Еспресо.

Які асоціації у вас викликає арахісова паста? Більшість знає цей продукт саме з фільмів про Америку - невеликі будиночки, білі паркани та сніданок з тостом, джемом та арахісом. Саме Сполучені Штати є батьківщиною цієї смачної та насиченої страви.

Арахісова паста дуже корисна, містить велику кількість білка, ненасичених жирів, вітаміни групи Е та B, а також мінерали та антиоксиданти. Однак, важливо враховувати, що арахіс дуже калорійний, тому його бажано споживати у розумних кількостях.

Класична арахісова паста

Інгредієнти:

Арахіс сирий очищений – 400 г

Сіль або цукор – 0.5 ч. л. (залежить від того, хочете ви солодку чи солону пасту)

Арахісова паста. Рецепт приготування покроково:

Якщо ви купили арахіс неочищений, тоді спочатку вам необхідно його очистити. Потім добре промиваємо горіхи та просушуємо паперовими рушниками. Ставимо на вогонь пательню та добре розігріваємо. На середньому вогні просмажуємо горіхи близько 10 хвилин, перемішуємо рідко. Арахіс має підрум’янитися, але важливо не пересмажити його, інакше він стане занадто сухим та його буде важко збивати. Даємо арахісу охолонути та перекладаємо у чашу блендера. Додаємо дрібку солі або цукру та починаємо блендерити 4-10 хвилин. У процесі подрібнення, необхідно зупиняти блендер та зчищати арахіс зі стінок, щоб процес йшов легше. Горішки потроху будуть виділяти олію і суміш почне набувати кремового стану. Чим довше ви будете збивати, тим більш однорідною буде паста. Перекладіть готову пасту у герметичну ємність та зберігайте в холодильну. Смачного!

Фото: Freepik

Корисні поради, завдяки яким, ваша арахісова паста буде ідеальною

Сушіть горіхи самостійно, не купуйте вже готові. На промислових підприємствах його дуже часто пересмажують. Через це паста не набуде кремоподібної консистенції, або матиме гірчинку.

Якщо ви все ж таки перетримали горіхи, тоді під час збивання можете додати 1-2 чайні ложки рослинної олії.

Ви можете зробити кранч-пасту (зі шматочками арахісу). Перед збиванням відкладіть близько 100 грамів горішків в іншу ємність та подрібніть їх вручну. Потім ці шматочки перемішайте з готовою пастою.

Блендер бажано заповнювати на 1/3 чаші. Саме така кількість буде оптимальною для того, щоб не перевантажувати техніку та горішки не прилипали сильно до дна.

Для того, щоб зробити солодку арахісову пасту ще більш корисною, використовуйте не цукор, а мед.

Арахіс є одним із найпоширеніших алергенів серед харчових продуктів. Алергія може бути дуже серйозною і навіть призводити до анафілактичного шоку, тому будьте обережні.

Фото: Freepik