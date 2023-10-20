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Домашня ковбаса в духовці і на сковороді легко і просто

20 жовтня, 2023 п'ятниця
14:20
рецепти домашня ковбаса

Багато хто із споживачів часто скаржиться на те, що відчуває в магазинній ковбасі хімічний смак та дивну консистенцію. Тому, варто приготувати ковбасу в домашніх умовах. Це легко і просто

Домашня ковбаса в духовці

Інгредієнти для домашньої ковбаси: 

  • м'ясо нежирне - 1,5 кг
  • свіже сало - 500 г
  • вода - 150 мл
  • розмарин - 1 г
  • п’ять зубчиків часнику
  • сіль, перець (за смаком)
  • оболонка - 1,7 м

Рецепт приготування домашньої ковбаси:

  • беремо шматок стегна свинини
  • промиваємо його
  • нарізаємо на дрібні шматочки
  • жирніші шматочки м'яса відкладаємо в сторону
  • жирні шматочки подрібнюємо разом із салом
  • нарізаємо сало для пропускання через м'ясорубку
  • додаємо спеції
  • розмарин заливаємо 50 мл окропу на кілька хвилин
  • очищаємо часник 
  • пропускаємо його через м'ясорубку разом із жирними шматочками свинини та салом
  • змішуємо нарізану свинину із подрібненими інгредієнтами
  • додаємо перець, сіль, розпарений розмарин разом із водою
  • вимішуємо фарш 
  • додаємо 100 мл холодної води
  • перемішуємо руками
  • накриваємо харчовою плівкою 
  • залишаємо на пів години
  • промиваємо оболонку для ковбаси 
  • надягаємо її на спеціальну насадку для м'ясорубки
  • начиняємо ковбасу
  • кінчики її зав'язуємо
  • на деко виливаємо 200 мл води
  • викладаємо на нього ковбасу
  • за допомогою голки випускаємо зайве повітря
  • нагріваємо духовку до 200°С
  • ставимо в неї деко
  • випікаємо пів години
  • дістаємо 
  • зливаємо всю воду з дека 
  • перевертаємо ковбасу на інший бік
  • ставимо в духовку 
  • запікаємо ще пів години
  • дістаємо 
  • чекаємо, поки охолоне
  • нарізаємо на порційні шматочки 
  • подаємо до столу.
домашня ковбаса

Фото: gettyimages

Домашня ковбаса на сковороді

Інгредієнти:

  • зелена цибуля - одна пучка
  • два зубчики часнику
  • петрушка - одна пучка
  • розмарин - дві гілки
  • м’ясний фарш - 1,7 кг
  • сіль, перець (за смаком) 
  • кишки - п’ять штук
  • олія - чотири столові ложки

Приготування домашньої ковбаси:

  • очищаємо та дрібно січемо часник
  • подрібнюємо зелену цибулю (її білу частину)
  • миємо та нарізаємо зелень петрушки та розмарину
  • нашатковану цибулю з часником і зелень додаємо до фаршу
  • додаємо сіль та перець 
  • ретельно перемішуємо
  • беремо колагенову оболонку
  • зав'язуємо один край на вузол
  • надягаємо на спеціальну насадку м’ясорубки
  • начиняємо ковбаски
  • сформуємо ковбаски, їх потрібно скласти на лист
  • накриваємо її пергаментним папером 
  • відправляємо в духовку на пів години
  • викладаємо по кілька ковбасок на розігріту з олією сковорідку 
  • обсмажуємо з кожного боку по кілька хвилин до апетитної скоринки.

Смачного!

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