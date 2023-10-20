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Домашня ковбаса в духовці і на сковороді легко і просто
Багато хто із споживачів часто скаржиться на те, що відчуває в магазинній ковбасі хімічний смак та дивну консистенцію. Тому, варто приготувати ковбасу в домашніх умовах. Це легко і просто
Домашня ковбаса в духовці
Інгредієнти для домашньої ковбаси:
- м'ясо нежирне - 1,5 кг
- свіже сало - 500 г
- вода - 150 мл
- розмарин - 1 г
- п’ять зубчиків часнику
- сіль, перець (за смаком)
- оболонка - 1,7 м
Рецепт приготування домашньої ковбаси:
- беремо шматок стегна свинини
- промиваємо його
- нарізаємо на дрібні шматочки
- жирніші шматочки м'яса відкладаємо в сторону
- жирні шматочки подрібнюємо разом із салом
- нарізаємо сало для пропускання через м'ясорубку
- додаємо спеції
- розмарин заливаємо 50 мл окропу на кілька хвилин
- очищаємо часник
- пропускаємо його через м'ясорубку разом із жирними шматочками свинини та салом
- змішуємо нарізану свинину із подрібненими інгредієнтами
- додаємо перець, сіль, розпарений розмарин разом із водою
- вимішуємо фарш
- додаємо 100 мл холодної води
- перемішуємо руками
- накриваємо харчовою плівкою
- залишаємо на пів години
- промиваємо оболонку для ковбаси
- надягаємо її на спеціальну насадку для м'ясорубки
- начиняємо ковбасу
- кінчики її зав'язуємо
- на деко виливаємо 200 мл води
- викладаємо на нього ковбасу
- за допомогою голки випускаємо зайве повітря
- нагріваємо духовку до 200°С
- ставимо в неї деко
- випікаємо пів години
- дістаємо
- зливаємо всю воду з дека
- перевертаємо ковбасу на інший бік
- ставимо в духовку
- запікаємо ще пів години
- дістаємо
- чекаємо, поки охолоне
- нарізаємо на порційні шматочки
- подаємо до столу.
Фото: gettyimages
Домашня ковбаса на сковороді
Інгредієнти:
- зелена цибуля - одна пучка
- два зубчики часнику
- петрушка - одна пучка
- розмарин - дві гілки
- м’ясний фарш - 1,7 кг
- сіль, перець (за смаком)
- кишки - п’ять штук
- олія - чотири столові ложки
Приготування домашньої ковбаси:
- очищаємо та дрібно січемо часник
- подрібнюємо зелену цибулю (її білу частину)
- миємо та нарізаємо зелень петрушки та розмарину
- нашатковану цибулю з часником і зелень додаємо до фаршу
- додаємо сіль та перець
- ретельно перемішуємо
- беремо колагенову оболонку
- зав'язуємо один край на вузол
- надягаємо на спеціальну насадку м’ясорубки
- начиняємо ковбаски
- сформуємо ковбаски, їх потрібно скласти на лист
- накриваємо її пергаментним папером
- відправляємо в духовку на пів години
- викладаємо по кілька ковбасок на розігріту з олією сковорідку
- обсмажуємо з кожного боку по кілька хвилин до апетитної скоринки.
Смачного!
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