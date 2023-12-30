Домовлятися з Путіним — йти на угоду маніяком
Звіряча атака кремлівського путінського режиму довела — поки цей режим є, ніхто у світі не може почувати себе безпечним
Цей режим — справжня ракова пухлина на тілі всього світу.
Він розбещує, бреше, вбиває, катує, знущається. Він — диявольськи одержимий, щоб зруйнувати теперішній світ і розділити його для того, щоб заволодіти його частиною з тими, хто уособлює нову вісь зла.
Він одержимий, він цинічний, він звірячий, він кривавий, але він — приречений.
Це не тільки сам Путін, чи той, хто зараз грає його роль, а весь режим, який навіть церкву обернув на служіння смерті, захопивши та зазомбувавши мільйони людей. І вони несуть відповідальність за підтримку політики вбивств і насилля, але, перш за все, провина на тих, хто безпосередньо віддав накази і їх виконував.
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З цим путінським режимом немає сенсу ні про що домовлятись, це те ж, що домовлятись з маніяком, повіривши, що його щось утримає від нових вбивств і насильницьких дій. Він буде вбивати, вбивати, вбивати, ґвалтувати, катувати та знищувати.
Цей сучасний кремлівський режим невиліковно хворий одержимістю вбивства, насилля і тотальної влади. Влада, яка просто хворобливо насолоджується насиллям і тим, як катує.
І він не зупиниться, доки його не зупинять, як скаженого звіра, що просто став перевертнем, котрому мало влади та грошей, йому потрібні кров і тортури.
Саме тому він приречений на знищення. І від сьогодні це лише справа часу.
Про автора. Олексій Біловол, політичний експерт
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