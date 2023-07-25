Про це повідомляє пресслужба Державного агентства з питань кіно.

Зазначається, що презентація постера відбулася за компаніями Kristi Films та UPHub. Режисером стрічки виступив Віктор Бутко. Прем’єра очікується вже у 2023 році.

Картина створена за підтримки Державного агентства України з питань кіно, а дистриб’ютором виступить компанія Adastra Cinema.

Фото: ДержКіно

Сюжет стрічки розгортається навколо київського фотографа родом із Жашкова Жені Горобчика. Головний герой шукає роботу, але випадково знаходить нове кохання, хоча в нього є дружина і син, а також колишня дружина і купа інших проблем.

"Горобчик розривається між ними й вирішує, що краще вже під поїзд, ніж так далі жити… Якщо, звичайно, життя не підкаже неочікуваний секрет щастя", - анонсують у Держкіно.

Головну роль у стрічці за однойменною п’єсою Оксани Гриценко виконав В’ячеслав Бабенков, відомий за проєктами "Кава з кардамоном" та хорором "Поки ми спимо". Це вже друга колаборація Бабенкова з режисером Віктором Бутком після короткометражної стрічки "ХАЙП", яка отримала відзнаки декількох вітчизняних фестивалів.



Жінок, які люблять або колись любили Женю Горобчика, зіграла акторка, співачка та телеведуча Надія Мейхер та зірка "Спіймати Кайдаша" Антоніна Хижняк. Також ключові ролі у стрічці виконали Михайло Хома (Дзідзьо), Роб Фельдман ("Вбиваючи Єву"), Роман Ясиновський ("Довбуш", "Мирний-21", "Снайпер. Білий Ворон") та інші.