Дональд Трамп обіцяє боротися за президентське крісло навіть з-за ґрат
Дональд Трамп обіцяє не припиняти боротьбу за посаду президента США навіть, якщо його буде засуджено й це доведеться робити з в’язниці
Про це він заявив під час радіо інтерв’ю, пише Independent.
Відомо, що свою заяву колишній президент США зробив, відповідаючи на запитання ведучого про те, чи відмовиться він від продовження президентської кампанії у разі засуджувального вироку у будь-якому з кримінальних проваджень, розпочатих проти нього.
"Абсолютно ні. Нічого у Конституції не забороняє мені зробити це", - сказав Трамп.
Як відомо, наступні президентські вибори у США відбудуться восени наступного року.
- 28 липня стало відомо, що спеціальний прокурор США Джек Сміт виснув проти експрезидента Дональда Трампа додаткові звинувачення у справі щодо зберігання секретних документів після завершення каденції в Білому домі.
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