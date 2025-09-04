Із Костянтинівки надходить найбільше заяв на евакуацію, — представниця "Схід SOS"

Про це в етері Громадського радіо розповіла членкиня правління та координаторка комунікаційного відділу Благодійного фонду "Схід SOS" Оксана Куянцева.

"Станом на сьогодні найактивніше ми їдемо до Костянтинівки. Оскільки це велике місто, то звідти надходить дуже багато заявок. Тому такі виїзди регулярні", – сказала волонтерка.

Крім того, за останні дні зросла кількість охочих виїхати зі Святогірська та Дробишевого.

Вона додала, що, оскільки БФ "Схід SOS" не має броньованих автомобілів, щоб забирати людей з населених пунктів, які перебувають під постійними ударами, то волонтери співпрацюють зі спецпідрозділом поліції "Білий янгол". Він вивозить людей з найгарячіших точок.

За її словами, щодня до БФ "Схід SOS" надходить по 20-30 заявок на евакуацію. Волонтерам саме цього фонду вдається вивозити на день до десяти людей старшого віку або з інвалідністю. Їхні автомобілі обладнані для перевезення людей, яким потрібно їхати лежачи.

З населених пунктів людей вивозять до транзитних центрів, де вони реєструються і звідки відбувається їх подальше розселення. Таких транзитних центрів, як розповідає Оксана Куянцева, — три: у Павлограді та Волоському на Дніпропетровщині, а також у Лозовій на Харківщині. Там вони отримують гуманітарну й фінансову допомогу. Також у цих транзитних центрах працюють юристи, які допомагають за потреби з відновленням документів.

Охочі виїхати з небезпечних районів у Донецькій області можуть телефонувати на гарячу лінію БФ "Схід SOS" за телефоном: 0-800-332-614.