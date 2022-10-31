Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На всій ділянці Донецького напрямку ситуація нерівномірна та напружена. Йдуть щоденні позиційні бої. ЗСУ не допускають просування противника, хоча росіяни постійно намагаються знайти слабкі місця в обороні ЗСУ. Окупанти усвідомлюють, що можуть бути наступальні дії з боку ЗСУ й на цьому напрямку. Противник намагається захопити міні плацдарми, щоб не зимувати у посадках. Їх цікавлять населені пункти та невеликі селища", - зауважив Прозапас.

За словами офіцера ЗСУ, ворог намагається прорватися по всій лінії фронту, щоб зробити свою оборону більш щільною.

"На Донеччині війна триває багато років, тому противник знає та прострілює тут кожну ділянку. Глибина оборони ворога досить суттєва й логістика не обмежена. Тому я вважаю, що цей напрямок буде найскладнішим щодо звільнення від російських окупантів", - підкреслив Прозапас.