Донецький напрямок буде найскладніший щодо звільнення від окупантів, - офіцер ЗСУ Прозапас
Офіцер ЗСУ Валерій Прозапас зазначив, що на Донеччині ворог намагається прорвати оборону ЗСУ
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На всій ділянці Донецького напрямку ситуація нерівномірна та напружена. Йдуть щоденні позиційні бої. ЗСУ не допускають просування противника, хоча росіяни постійно намагаються знайти слабкі місця в обороні ЗСУ. Окупанти усвідомлюють, що можуть бути наступальні дії з боку ЗСУ й на цьому напрямку. Противник намагається захопити міні плацдарми, щоб не зимувати у посадках. Їх цікавлять населені пункти та невеликі селища", - зауважив Прозапас.
За словами офіцера ЗСУ, ворог намагається прорватися по всій лінії фронту, щоб зробити свою оборону більш щільною.
"На Донеччині війна триває багато років, тому противник знає та прострілює тут кожну ділянку. Глибина оборони ворога досить суттєва й логістика не обмежена. Тому я вважаю, що цей напрямок буде найскладнішим щодо звільнення від російських окупантів", - підкреслив Прозапас.
- Аналітики припускають, що диктатор Володимир Путін чекає на зиму і настання холодів, аби зрозуміти, чи не змінить Європа позицію у підтримці України та, щоб спланувати подальші дії на українській території
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.35
Купівля 39.35Продаж 40.04
-
EUR
Купівля 38.47Продаж 39.31
- Актуальне
- Важливе