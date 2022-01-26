Донька Сніжани Єгорової: Мені соромно і боляче, що моя матір підтримує Путіна

Старша донька Сніжани Єгорової - телеведуча телеканалу "1+1" Стася Ровінська на своїй сторінці у Facebook написала, що відчуває біль, сором, та бажання захистити своїх дітей після публічної заяви її матері про підтримку Володимира Путіна.



За її словами, з Єгоровою вона не спілкується вже більше року.



"На це є багато причин, деякі стосуються тільки нас і я не хотіла б їх виносити, але й зокрема через різні світогляди, та кардинально протилежну громадянську позицію", - пояснює Ровінська.



"Чесно кажучи, сильно жалкую, що колись давно зареєструвала її у соцмережах, бо зараз ми навіть тут не "товаришуємо" і не тримаємо зв’язок і про жахливі заяви від неї, я як і всі дізнаюсь або з новин, або надсилають знайомі.



Так і зараз, побачивши її заяву про те, що вона підтримує Путіна… відчуваю біль, сором, та бажання захистити своїх дітей.



Бо мені страшно за них, мені страшно, бо їх бабуся, сидячи за кордоном підтримує людину, яка вбиває українців і їх бабуся не переймається навіть за безпеку своїх онуків, які живуть в Україні, ходять тут в школу, садочок…

Я не можу і не повинна відповідати за слова і вчинки моєї мами, я сама мама трьох дітей і намагаюсь своє життя жити так, аби їм ніколи не було за мене соромно і вони не були заручниками моїх егоїстичних вчинків.

Так само, не зважаючи на усе, що було і є між мною та моєю мамою, мені страшно за моїх наймолодших братиків та сестричку, які перебувають з нею і зараз вона єдина людина, яка ними опікується і вони так само сильно усе переживають. І своїми діями та страшними заявами вона ставить під загрозу і їх, ні в чому не винних дітей. Я сподіваюсь на здоровий глузд, та підтримку друзів", - написала Стася Ровінська.





Нагадаємо, що акторка Сніжана Єгорова публічно підтримала президента РФ Володимира Путіна.

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