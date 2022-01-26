Українська телеведуча Єгорова підтримала Путіна і назвала пропагандистське відео з ним "таблеткою від безумства"
Українська телеведуча й акторка Сніжана Єгорова публічно висловила підтримку президенту РФ Володимиру Путіну
Про це вона написала у Facebook.
Також Сніжана Єгорова закликала українців дивитися відео за участю Володимира Путіна на каналі Росія 24.
"Я підтримую Володимира Путіна! І нехай ця таблетка від божевілля очистить ваш мозок від темної сторони Свідомості! Дивіться як акт екзорцизму, якщо не хочете, щоб на пекло перетворився ваш будинок", - написала телеведуча.
В іншому пості вона заявила, що впродовж усіх цих років Україну й українців "грабували та знищували зсередини".
"Але місцеві чорти кричать, що в усьому Путін винен", - додала Єгорова.
Видання depo пише, що Сніжана Єгорова разом з дітьми живе в Туреччині. Видання зазначає, що події 2014 року вплинули на телеведучу, яка втратила роботу та стала активно висловлювати проросійські тези.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.63
Купівля 28.63Продаж 28.92
-
EUR
Купівля 32.23Продаж 32.7
- Актуальне
- Важливе