Українська телеведуча Єгорова підтримала Путіна і назвала пропагандистське відео з ним "таблеткою від безумства"

Про це вона написала у Facebook.



Також Сніжана Єгорова закликала українців дивитися відео за участю Володимира Путіна на каналі Росія 24.



"Я підтримую Володимира Путіна! І нехай ця таблетка від божевілля очистить ваш мозок від темної сторони Свідомості! Дивіться як акт екзорцизму, якщо не хочете, щоб на пекло перетворився ваш будинок", - написала телеведуча.







В іншому пості вона заявила, що впродовж усіх цих років Україну й українців "грабували та знищували зсередини".



"Але місцеві чорти кричать, що в усьому Путін винен", - додала Єгорова.







Видання depo пише, що Сніжана Єгорова разом з дітьми живе в Туреччині. Видання зазначає, що події 2014 року вплинули на телеведучу, яка втратила роботу та стала активно висловлювати проросійські тези.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb