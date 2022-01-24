Допомагатимуть незрячим орієнтуватися у просторі: німецькі вчені створили інфрачервоні окуляри

Про це повідомляє The Independent.



Вони роздрукували прототипи своїх окулярів на 3D-принтері. У пристрої використовуються кілька камер для фіксування інфрачервоного світла навколо людини.



Ці камери передають зображення на невеликий комп'ютер, який створює карту простору. Водночас для сповіщень про розташування цих предметів використовують спеціальний рукав на передпліччі, який здатний відбивати.



Тому якщо людина наближається до перешкоди, рукави починають вібраціями сигналізувати про небезпеку. За словами розробників, під час випробування приладу добровольці могли орієнтувати в просторі з точністю у 98%.



Зазначаться, що головною перевагою цих окулярів є можливість використання в темряві.



Крім того, вони не створюють шуму, що дуже важливо для незрячих людей, для яких чути навколишній світ надзвичайно важливо.



Зазначається, що надалі розробники хочуть додати до цих окулярів функцію, яка допоможе людям генерувати шлях довкола перешкод.



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