Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Допомагаючи Україні відвоювати Крим, ми стримуємо атаку на Тайвань, - ексгенсек НАТО

Допомагаючи Україні відвоювати Крим, ми стримуємо атаку на Тайвань, - ексгенсек НАТО

22 червня, 2023 четвер
06:02
Війна з Росією Андерс Фог Расмуссен

Якщо дати Путіну зберегти Крим, то це стане сигналом для інших агресорів, зокрема йдеться про ситуацію навколо Тайваню

Про це заявив колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, повідомляє "Голос Америки".

Росія порушила власноруч підписаний договір про визнання кордонів України в обмін на ядерне роззброєння. Українська перемога полягає в тому, щоб повернути Крим.

"Крим – це територія України. Тому мені байдуже, як Путін на це реагуватиме, але для мене українська перемога полягає в тому, щоб повернути Крим", - сказав Расмуссен.

Він зазначив, що для Путіна зберегти окупацію Криму дуже важливо, однак світ не повинен боятися його реакції. Расмуссен вважає, що півострів повинен повернутися до складу України, інакше це стане сигналом для інших агресорів, зокрема йдеться про ситуацію навколо Тайваню.

"Коли я чую аргумент американців, мовляв, слід зменшити допомогу Україні, бо ми потребуємо ресурсів, щоб захищати Тайвань, то я хочу сказати: насправді ці два конфлікти надзвичайно пов'язані. Допомагаючи захистити Україну, ми також стримуємо атаку на Тайвань", - зазначає колишній генсек НАТО.

  • Нагадаємо, на початку червня Расмуссен заявив, якщо на Вільнюському саміті Київ не отримає гарантій членства в НАТО та гарантій на перехідний період, певні країни, які входять до Альянсу, можуть вирішити відправити в Україну свої війська.
Крим
Тайвань
НАТО
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
Дмитро Лубінець, омбудсман
21 червня, 2023 середа
Угорщина порушила міжнародне право та права військовополонених, коли прийняла українських в'язнів, - Лубінець
Миротворці ООН
20 червня, 2023 вiвторок
Америка закликала до "організованого та відповідального" виведення миротворців ООН з Малі
Джо Байден
21 червня, 2023 середа
Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором. Китай відреагував
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.73
    Купівля 36.73
    Продаж 37.36
  • EUR
    Купівля 40.16
    Продаж 40.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
22 червня
05:54
хакер
У Канаді спецслужби попередили про загрозу кібератаки з боку РФ на нафтогазовий сектор країни
05:48
Україна Японія
Генератори, очищувачі води та будтехніка: Японія допоможе у подоланні наслідків підриву Каховської ГЕС
05:21
Оновлено
Пожежа у багатоповерхівці у Києві
У Києві через витік газу стався вибух та пожежа у багатоповерхівці: 18 людей врятовано, 2 у лікарні
03:57
Військово-морські сили захопили в полон 11 окупантів під час контрнаступу на Херсонщині
В ISW припускають, що ЗСУ успішно створюють умови для головного удару контрнаступу
03:29
збита ракета, Київ 9 травня
Масштабна нічна тривога: вибухи у Кривому Розі та "шахеди" над Одещиною
03:01
Данилюк (зліва) у команді Зеленського
Екссоратник Зеленського працює у спільному з росіянами проєкті з виробництва гіперзвукової зброї, - BBC
02:33
Азербайджан
Азербайджан виступає за мир в Україні в рамках її суверенітету та територіальної цілісності, - міністр Байрамов
01:49
Болгарія
Болгарія готує нову партію військової допомоги Україні
00:56
Нові посли Норвегії, Швейцарії, Азербайджану, Пакистану та Ісландії
Зеленський прийняв вірчі грамоти п'яти нових послів
00:45
Оновлено
Париж вибух
У центрі Парижа стався потужний вибух. Є руйнування, відомо про щонайменше 37 поранених
00:29
Пентагон
Звинувачений у зливі даних Пентагону Тейшейра не визнав своєї провини
00:28
Олександр Ільков
Новим гендиректором Офісу з європейської та євроатлантичної інтеграції став Олександр Ільков
2023, середа
21 червня
23:51
Оновлено
Денис Шмигаль
Україна отримає 600 млн євро від ЄБРР та $500 від Світового банку
23:46
Інфографіка
Молодіжна збірна України, Данило Сікан
Молодіжний Євро-2023: який вигляд має таблиця групи збірної України після 1-го туру
23:39
Молодіжна збірна Іспанії, Євро-2023
Іспанія перемогла Румунію у матчі наших конкурентів на молодіжному Євро-2023
23:34
Бен Воллес
Міністр оборони Британії Воллес заявив, що не стане новим генсеком НАТО
22:57
Володимир Зеленський
"На Півдні є наш рух уперед, на Сході – тримаємо оборону": Зеленський розповів про поточну ситуацію на фронті
22:55
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
"Покінчити із 30 роками кумівства та корупції": Бербок назвала головну умову вступу України в ЄС
22:39
Володимир Путін на параді 9 травня
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків про Україну за 21 червня
22:15
ракета ATACMS
Комітет палати представників США підтримав резолюцію із закликом негайно надати Україні ракети ATACMS
22:09
F-16
На Заході розглядають Румунію, як місце для навчання українських пілотів на F-16, - Politico
21:43
Microsoft
Microsoft підвищить вартість підписки Game Pass та ціну на Xbox Series X
21:32
Ексклюзив
ядерна зброя росії
"Викличе вогонь світу на себе": генерал Маломуж про погрози Росії застосувати ядерну зброю
21:30
Європейські ігри-2023, Краків, церемонія відкриття
У Кракові відбулася церемонія відкриття Європейських ігор-2023
21:26
Ексклюзив
Роман Костенко
ЗСУ в наступі втрачають менше техніки, ніж ворог в обороні, - полковник СБУ Костенко
21:05
Дана Ярова
Скандальний постачальник Міноборони остаточно програв у суді боротьбу проти прозорих закупівель, - волонтерка Ярова
20:59
Іспанія
Іспанія надасть понад 250 млн євро на відновлення України, - очільник МЗС Альбарес
20:59
НАТО
Чернєв назвав переваги Ради Україна-НАТО і спрогнозував зміст комюніке за підсумками саміту Альянсу
20:52
Збірна України U-21, молодіжна збірна України з футболу
Збірна України перемогла Хорватію у першому матчі молодіжного Євро-2023
20:38
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Важкі бої на Півдні та активізація бойових дій на Купʼянському напрямку. Колонка Сергія Згурця
20:33
Кремль москва
У Москві знайшли мертвим одного з винахідників першої радянської термоядерної бомби
20:23
Британія пропонує навчання українських моряків-курсантів у віртуальній реальності
20:18
Додаток "Дія"
Українців попередили про технічну перерву в роботі Дії
20:14
Оновлено
вертоліт
Українські бійці збили російський вертоліт Мі-24
20:07
НАТО
Британія підтримає спрощення вступу України в НАТО, - очільник МЗС
20:06
OPINION
Галина Пагутяк
Останній дзвоник, останній дзвінок
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 483-го дня війни: ЗСУ знищили російських десантників і вертоліт Мі-24, а міжнародні партнери надають "історичні" пакети фіндопомоги
19:50
Огляд
ЗРК Patriot
Чим особливий ЗРК Patriot і як він змінив ППО України
19:19
Понад 30 боєзіткнень: ворог намагався наступати на низці напрямків, ЗСУ відбили атаки окупантів
19:07
Піккардійська Терція і аукціон: у Львівській філармонії відбудеться благодійний захід
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV