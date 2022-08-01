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Допомога для контрнаступу: Порошенко привіз 10 безпілотників у 24-ту ОМБр імені Короля Данила

1 серпня, 2022 понедiлок
21:39
війна з Росією Порошенко привіз безпілотники 24-й ОМБР

Петро Порошенко привіз 10 безпілотників Autel бійцям 24-Ї бригади імені Короля Данила. Раніше бригада також отримала нові пікапи Mitsubishi L200, куплені Фондом Порошенка спільно з волонтерами ГО "Справа Громад"

Про це повідомляє "Європейська Солідарність".

Комбриг 24 ОМБр імені Короля Данила Роман Мамавко подякував за допомогу. "Можу сказати, що 24-та бригада не підведе. Це допоможе нам зберегти життя людей. Допоможе знати, що перед нами відбувається", – сказав комбриг.

Він зауважив, що просування вперед під час контрнаступу завжди пов’язане з ризиком для бійців, тому безпілотники, які ведуть повітряну розвідку, вкрай важливі.

"Найважчу роботу робить солдат, який йде і просувається вперед на полі бою. Завдяки цим коптерам просуватися вперед безпечніше, і зберегти життя військовослужбовців Збройних Сил України, 24-ї бригади, тому що вони – найцінніші. Наші захисники", – наголосив комбриг.

Порошенко зазначив, що його Фонд разом з волонтерами привезли для ЗСУ 350 дронів Autel: "Вони мають надійти в кожну бригаду Збройних Сил України. І для нас велика честь та приємність сьогодні передати у найнадійніші та найпрофесійніші руки ці перші 10 дронів", – наголосив Порошенко.

Як відомо, днями Порошенко передав десантникам систему БПЛА Poseidon. "Це вже крилатий безпілотник, рівня оперативного командування. Він літає понад 4 кілометри. Бачить понад 15 кілометрів. Має високу стійкість до застосування засобів радіоелектронної боротьби противника", – розповів він про потужні характеристики літального апарату.

Також Порошенко повідомив, що укладає угоду на імпорт в Україну ще БМП, і ця гусенична броньована техніка також піде на основні напрямки контрнаступу. П’ятий Президент наголошує: зараз треба об’єднати всі зусилля для контрнаступу.

"Контрнаступ має відбутися зараз. Контрнаступ має зірвати псевдореферендуми на окупованих територіях. Контрнаступ не має дати можливості сконцентруватись російським військам. Контрнаступ — це те, чого чекає від України весь світ. Те, чого чекають від Збройних Сил України усі українці", – підкреслив він.

"Ми всі прагнемо і впевнені в нашій перемозі. Тому що з нами дійсно вся Україна, кожна людина, яка чим може, тим допомагає і працює дійсно на перемогу. Це наша спільна мета. Наша спільна ціль, яку ми обов’язково досягнемо і перемога буде за нами. Тому що з нами весь український народ і з нами Бог", – запевнив комбриг 24-ї ОМБр.

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