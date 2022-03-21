Допомога українцям у Варшаві, розповіді про волонтерів, підготовка біженців до вступу у ВНЗ: Еспресо запускає нові проєкти

Про це повідомив у Facebook народний депутат від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький.



"Еспресо відкриває декілька нових проєктів. Від сьогодні в ефірі блок програм від наших партнерів з "Радіо Свобода", програми каналу ATR (ми завжди підтримували кримських татар). У нас давно в ефірі новини BBC і наших партнерів з France 24. І нове. Еспресо за допомогою Сенату Польщі відкриває студію у Варшаві для допомоги українським біженцям. А спільно з Українським Католицьким Університетом Еспресо починає розповіді про волонтерські проєкти і програми підготовки до вступу в українські ВНЗ для біженців", - написав Княжицький.



Крім того, канал транслюватиме марафон з іншими каналами та програми партнерів.



"Звичайно Еспресо також транслюватиме спільний марафон декількох каналів і програми партнерів. Еспресо народився на Майдані і завжди залишатиметься з українцями", - наголосив Княжицький.

