"Дорівнює відсутності маски": Радуцький пояснив, чому носіння захисних щитків є порушенням маскового режиму

Про це Радуцький повідомив у Facebook.



За словами Радуцького, однією з причин погіршення епідситуації є ігнорування карантинних обмежень. Так, у транспорті та громадських місцях з'являється все більше людей з маскою на підборідді або взагалі без масок. Крім того, офіціанти, касири та адміністратори закладів останнім часом замість масок почали використовувати захисні щитки, які прикривають рот і ніс, які не є альтернативою медичним маскам.



"Згідно з дослідженнями вчених, вони не є альтернативою медичним маскам. Такі мініатюрні щитки просто змінюють напрям руху потоку повітря, який ми вдихаємо. Але це нічого принципово не змінює, якщо йдеться про закрите приміщення з поганою вентиляцією", - пояснив він.



Таким чином, підкреслив нардеп, маска на підборідді чи пластиковий щиток - "дорівнює відсутності маски".



Він нагадав, що штраф за порушення маскового режиму для громадян складає від 170 до 255 грн, а для юридичних осіб - від 3,4 тис. грн до 5,1 тис. грн.



Він також зазначив, що проходження повного курсу вакцинації також не скасовує необхідність носіння масок.



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