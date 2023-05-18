Дощі майже по всій Україні, температура до +26 °C: прогноз погоди на 19 травня від Наталки Діденко
У п'ятницю в Україні прогнозують високу температуру повітря, проте у всіх регіонах, окрім східного, очікуються короткочасні опади
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
19 травня в Україні пануватиме тепла повітряна маса.
Протягом дня температура повітря становитиме +23...+26 °C, у західних областях та більшості північних буде трохи свіжіше, +19...+23 °C.
Вітер завтра східний та північно-східний, помірний, у південній частині може бути сильним, а, отже, і штормовим на морях.
Дощі в п'ятницю в Україні ймовірні повсюди, окрім східних областей.
Щоправда, характер їхній буде короткочасним та локальним і йтимуть переважно в денні години.
У Києві 19 травня температура повітря вдень +22...+23 °C, також невеликі опади можуть бути в окремих районах столиці.
Надалі в Україні - переважно тепло, дощі з грозами випадатимуть, але нерівномірно.
- На 18 травня синоптик прогнозувала високу температуру повітря та опади у західних областях.
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