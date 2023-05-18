Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

19 травня в Україні пануватиме тепла повітряна маса.

Протягом дня температура повітря становитиме +23...+26 °C, у західних областях та більшості північних буде трохи свіжіше, +19...+23 °C.

Вітер завтра східний та північно-східний, помірний, у південній частині може бути сильним, а, отже, і штормовим на морях.

Дощі в п'ятницю в Україні ймовірні повсюди, окрім східних областей.

Щоправда, характер їхній буде короткочасним та локальним і йтимуть переважно в денні години.

У Києві 19 травня температура повітря вдень +22...+23 °C, також невеликі опади можуть бути в окремих районах столиці.

Надалі в Україні - переважно тепло, дощі з грозами випадатимуть, але нерівномірно.