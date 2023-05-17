Висока температура, а на заході опади: Наталка Діденко про прогноз погоди в Україні на 18 травня
У четвер, 18 травня, в Україні прогнозується висока температура повітря, проте у західних областях буде прохолодніше, унаслідок опадів
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
18 травня в Україні переважатиме висока комфортна температура повітря. Протягом дня очікується +22...+27 °C.
У західних областях повітря буде свіжішим, +17...+21 °C.
Дощі з грозами, власне, і стануть причиною прохолоднішої погоди - на заході в четвер очікується волога повітряна маса.
Решта території опиниться 18 травня у сухій погоді.
У південній частині вітер завтра може бути сильним.
У Києві без опадів, передбачається тепла погода з максимальною температурою повітря +24...+26 °C.
Дощів побільшає 20 травня, у суботу. Але тепла погода в Україні триватиме.
- Командир підрозділу "Стугна" Дмитро Лінько зазначив, що погодні умови на півдні сприяють очікуванню гарних новин, адже окупанти на півдні готуються та очікують наступу з боку ЗСУ.
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