Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

18 травня в Україні переважатиме висока комфортна температура повітря. Протягом дня очікується +22...+27 °C.

У західних областях повітря буде свіжішим, +17...+21 °C.

Дощі з грозами, власне, і стануть причиною прохолоднішої погоди - на заході в четвер очікується волога повітряна маса.

Решта території опиниться 18 травня у сухій погоді.

У південній частині вітер завтра може бути сильним.

У Києві без опадів, передбачається тепла погода з максимальною температурою повітря +24...+26 °C.

Дощів побільшає 20 травня, у суботу. Але тепла погода в Україні триватиме.