Дощі, рвучкий вітер і +35 °С: синоптик Наталка Діденко дала прогноз на 13 серпня
Українцям 13 серпня слід очікувати на рвучкий вітер, спеку та дощі з грозами
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в телеграмі.
На Заході України температура повітря становитиме +20...+25 °С, у Карпатах - +10...+16 °С. На Півночі й у центрі буде +25...+29 °С. На Полтавщині, Сумщині й у Кропивницькому з районами слід чекати на +27...+30 °С. На Півдні країни температура повітря коливатиметься в межах +28...+33 °С. На Сході України вона сягне до +30...+35 °С.
Періодичні дощі з грозами йтимуть у західних областях, а надвечір розпочнуться на Житомирщині, Вінниччинні й Одещині. На решті території України синоптик опадів не прогнозує. У ніч на 13 серпня локальні дощі на Запоріжжі й у центральних областях.
На Півночі України північно-східний вітер іноді сягатиме 15 - 18 м/с.
У Києві 14 серпня опадів не буде, а температура повітря становитиме +27...+29 °С. Наталка Діденко прогнозує північно-східний рвучкий вітер.
Синоптик обіцяє теплу погоду по всій Україні та спеку на сході й півдні 27 серпня.
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