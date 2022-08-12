Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в телеграмі.

На Заході України температура повітря становитиме +20...+25 °С, у Карпатах - +10...+16 °С. На Півночі й у центрі буде +25...+29 °С. На Полтавщині, Сумщині й у Кропивницькому з районами слід чекати на +27...+30 °С. На Півдні країни температура повітря коливатиметься в межах +28...+33 °С. На Сході України вона сягне до +30...+35 °С.

Періодичні дощі з грозами йтимуть у західних областях, а надвечір розпочнуться на Житомирщині, Вінниччинні й Одещині. На решті території України синоптик опадів не прогнозує. У ніч на 13 серпня локальні дощі на Запоріжжі й у центральних областях.

На Півночі України північно-східний вітер іноді сягатиме 15 - 18 м/с.

У Києві 14 серпня опадів не буде, а температура повітря становитиме +27...+29 °С. Наталка Діденко прогнозує північно-східний рвучкий вітер.

Синоптик обіцяє теплу погоду по всій Україні та спеку на сході й півдні 27 серпня.

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