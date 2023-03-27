Дощі, сніг та сильний вітер: прогноз погоди в Україні на 28 березня від Наталки Діденко
Синоптик Наталка Діденко прогнозує у вівторок, 28 березня, в Україні різку зміну погоди, будуть дощі, сніг та сильний вітер
Про це інформує Наталка Діденко.
28 березня в Україні - різка зміна погоди. До нас переміститься активний циклон, який зародився над Середземномор'ям.
У вівторок в Україні очікуються опади. У західних, північних областях, на значній частині центру вони будуть сильніші. Дощі переходитимуть у мокрий сніг.
На заході вдень опади послабшають, на сході дощ ймовірніший в другій половині дня та ввечері.
Завтра сильний вітер: з південно-східного поступово переходитиме на північно-західний, 5-12 метрів за секунду. Пориви можуть досягати штормових значень, до 15-22 метрів за секунду.
У багатьох областях України різко похолоднішає до +1...+7°C. На сході ще затримається тепла погода +10...+16°C. А в центрі та на півдні очікується +6...+12°C.
У Києві 28 березня передбачається ускладнення погоди. Опади: дощ з переходом у мокрий сніг, можливі сильні опади.
Вітер північно-західний, пориви до штормових, до 15-20 метрів за секунду.
У столиці очікується завтра аномальний хід температури повітря.
Найближчої ночі ще буде тепло, до +12°C. А вдень температура повітря почне знижуватися до +5...+3°C.
Надалі похолодання охопить всю Україну та посилиться до невеликих морозів. Потепління прийде аж в суботу-неділю.
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