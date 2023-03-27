Про це інформує Наталка Діденко.

28 березня в Україні - різка зміна погоди. До нас переміститься активний циклон, який зародився над Середземномор'ям.

У вівторок в Україні очікуються опади. У західних, північних областях, на значній частині центру вони будуть сильніші. Дощі переходитимуть у мокрий сніг.

На заході вдень опади послабшають, на сході дощ ймовірніший в другій половині дня та ввечері.

Завтра сильний вітер: з південно-східного поступово переходитиме на північно-західний, 5-12 метрів за секунду. Пориви можуть досягати штормових значень, до 15-22 метрів за секунду.

У багатьох областях України різко похолоднішає до +1...+7°C. На сході ще затримається тепла погода +10...+16°C. А в центрі та на півдні очікується +6...+12°C.

У Києві 28 березня передбачається ускладнення погоди. Опади: дощ з переходом у мокрий сніг, можливі сильні опади.

Вітер північно-західний, пориви до штормових, до 15-20 метрів за секунду.

У столиці очікується завтра аномальний хід температури повітря.

Найближчої ночі ще буде тепло, до +12°C. А вдень температура повітря почне знижуватися до +5...+3°C.

Надалі похолодання охопить всю Україну та посилиться до невеликих морозів. Потепління прийде аж в суботу-неділю.