Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в телеграмі.

У Києві 9 вересня буде суха погода та +18...+19 °С. Дощі - від помірних до сильних - найбільш імовірні в західних областях, а ввечері накриють Вінниччину. У ніч на 9 серпня й уранці дощитиме на Херсонщині та Миколаївщині. На решті території країни суттєвих опадів не буде. Температура повітря в країні становитиме +17...+22 °С, а на Заході України - +13...+18 °С.

Упродовж 10 та 11 вересня в західних, північних, центральних областях дощитиме та буде холодно й вітряно. На Півдні опади найбільш імовірні 11 вересня, а на Сході синоптик прогнозує суху погоду.

У Києві 10—11 вересня йтиме дощ, місцями сильний. Пориви південно-східного вітру сягатимуть 15—20 м/с, а температура повітря впаде до +10...+13 °С.

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