Дощі та прохолода чекають на українців: синоптик Наталка Діденко розповіла коли саме
Поки ж у середу, 27 вересня, погода не зміниться. Синоптик прогнозує відсутність опадів та тепло
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
1 жовтня прийде атмосферний фронт з дощами та знизиться відповідно до сезону температура повітря. Найбільше це торкнеться західних, північних та частково центральних областей.
Фото: Наталка Діденко
Прогноз на середу
27 вересня повсюди в Україні очікується суха тепла погода.
Вітер північно-східний 5-10 м/с.
Стовпчики термометрів вночі триматимуться на рівні +9...+14 °C, а вдень +23...+28 °C. У південній частині вночі +13...+18 °C, вдень +25...+30 °C.
На заході погода трохи вирізнятиметься
Уночі та вранці у західних областях місцями туман, можлива невелика хмарність, опади не прогнозуються.
Температура в Карпатах вночі 6-11°, вдень 17-22°.
До жовтня у столиці буде сухо
У Києві також середа обіцяє бути без дощів та теплою, і так аж до кінця місяця. А з початком жовтня побільшає вологи та поменшає сонечка.
Завтра ж буде невелика хмарність. Вітер північно-східний 5-8 м/с.
Температура вночі +12...+14 °C, вдень +24...+26 °C.
- У суботу, 23 вересня, у столиці встановлено новий температурний рекорд для цього дня за всю історію метеоспостережень.
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