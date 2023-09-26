Дощі та прохолода чекають на українців: синоптик Наталка Діденко розповіла коли саме

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

1 жовтня прийде атмосферний фронт з дощами та знизиться відповідно до сезону температура повітря. Найбільше це торкнеться західних, північних та частково центральних областей.

Фото: Наталка Діденко

Прогноз на середу

27 вересня повсюди в Україні очікується суха тепла погода.

Вітер північно-східний 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вночі триматимуться на рівні +9...+14 °C, а вдень +23...+28 °C. У південній частині вночі +13...+18 °C, вдень +25...+30 °C.

На заході погода трохи вирізнятиметься

Уночі та вранці у західних областях місцями туман, можлива невелика хмарність, опади не прогнозуються.

Температура в Карпатах вночі 6-11°, вдень 17-22°.

До жовтня у столиці буде сухо

У Києві також середа обіцяє бути без дощів та теплою, і так аж до кінця місяця. А з початком жовтня побільшає вологи та поменшає сонечка.

Завтра ж буде невелика хмарність. Вітер північно-східний 5-8 м/с.

Температура вночі +12...+14 °C, вдень +24...+26 °C.