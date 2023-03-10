Дощі та вітер: прогноз погоди в Україні на 11 березня від Наталки Діденко
Синоптик Наталка Діденко прогнозує у суботу, 11 березня, в Україні дощі, часом навіть сильні, вітряну погоду
Про це інформує Наталка Діденко.
Циклон з атмосферними фронтами зумовлять практично повсюди вологу вітряну погоду.
Завтра буде тепло, +10+14 градусів, на заході та півночі трохи свіжіше, +7+11 градусів.
У неділю, 12 березня, в Україні опадів поменшає, тепла також стане менше, похолоднішає вдень до +3+8 градусів.
У Києві завтра погода - дощова, вітряна, напрямок вітру - південно-східний з переходом у неділю на північно-західний.
Температура повітря 11 березня очікується в межах +7+9 градусів, в неділю опади припиняться, але похолоднішає до +4 градусів.
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