Про це інформує Наталка Діденко.

Циклон з атмосферними фронтами зумовлять практично повсюди вологу вітряну погоду.

Завтра буде тепло, +10+14 градусів, на заході та півночі трохи свіжіше, +7+11 градусів.

У неділю, 12 березня, в Україні опадів поменшає, тепла також стане менше, похолоднішає вдень до +3+8 градусів.

У Києві завтра погода - дощова, вітряна, напрямок вітру - південно-східний з переходом у неділю на північно-західний.

Температура повітря 11 березня очікується в межах +7+9 градусів, в неділю опади припиняться, але похолоднішає до +4 градусів.