Про це голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів "Радіо Свобода".

"Пана Марченка за моїм листом, за моїм проханням, відрядив до Миколаївської області головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний з метою покращення співпраці цивільної адміністрації з військовими та роботі з партизанами. Тобто пан Марченко не підпорядкований військовим щодо воєнних дій, але щодо цивільних і військових, які не в тилу, а скажімо так, по забезпеченню, він підсилить. Тому, що він має відповідний досвід, комунікацію і знайомства на території Миколаївської області", – розповів Кім.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко до квітня керував обороною Миколаєва, а потім був переведений на іншу ділянку фронту. У липні стало відомо, що Дмитро Марченко повернувся до Миколаївської області.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb