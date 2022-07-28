Досвід, зв'язки та комунікація. Кім пояснив, чому просив Залужного повернути Марченка на Миколаївщину
Марченко повернувся на Миколаївщину з метою покращення співпраці цивільної адміністрації з військовими та роботи з партизанами
Про це голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів "Радіо Свобода".
"Пана Марченка за моїм листом, за моїм проханням, відрядив до Миколаївської області головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний з метою покращення співпраці цивільної адміністрації з військовими та роботі з партизанами. Тобто пан Марченко не підпорядкований військовим щодо воєнних дій, але щодо цивільних і військових, які не в тилу, а скажімо так, по забезпеченню, він підсилить. Тому, що він має відповідний досвід, комунікацію і знайомства на території Миколаївської області", – розповів Кім.
Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко до квітня керував обороною Миколаєва, а потім був переведений на іншу ділянку фронту. У липні стало відомо, що Дмитро Марченко повернувся до Миколаївської області.
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