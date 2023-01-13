Довіра українців до Збройних Сил України зросла до 96%, - опитування КМІС
Київський міжнародний інститут соціології повідомив, що за рік довіра українців зросла майже до всіх інституцій, зокрема до Збройних Сил - з 72% до 96%
Про це свідчать дані опитування КМІС.
"Найбільшою довірою в Україні продовжують користуватися Збройні Сили, і за останній рік, між груднем 2021-го і груднем 2022 року, рівень довіри зріс вiд 72% до 96%. Баланс довіри - недовіри ЗСУ, тобто різниця між часткою тих, хто довіряє і не довіряє, становить +96%; у грудні 2021 році було +60%", - йдеться в аналізі опитування.
У грудні 2021 року серед опитаних українців переважали ті, хто не довіряв Володимиру Зеленському, а у 2022 році цей показник зріс до 84% напротивагу 27%.
У випадку волонтерів довіра зросла з 68% до 84%.
Соціологи зазначають, простежується значне покращення віри: до СБУ довіра зросла з 29% до 63% та Національна поліція - з 30% до 58%.
Також покращилося сприйняття уряду та Верховної Ради. Довіра до уряду зросла з 14% до 52%, а парламенту - з 11% до 35%
До переліку інституцій додали прокурорів і суди. Виявилося, що це єдині українські інституції, які мають негативний баланс довіри-недовіри, до них опитані ставляться найбільш критично.
Судам довіряють 25%, не довіряють - 34%, решта не має визначеного ставлення. Прокурорам довіряють 21%, напротивагу 32%.
Довіра до українських засобів масової інформації за останній рік зросла з 32% до 57%. Щодо росЗМІ, то відсутність довіри зросла.
Фахівці виявили, погіршення ставлення до церкви: частка тих, хто довіряє знизилася з 51% до 44%.
Також за результатами опитування українці стали більше довіряти звичайним людям у своєму населеному пункті - з 63% до 71%.
Соціологи запитали про ставлення до переселенців: 52% респондентів довіряють ВПО і лише 10% навпаки.
Опитування Київський міжнародний інститут соціології провів 4-27 грудня 2022 року серед 2005 респондентів.
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