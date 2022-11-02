Дрони-камікадзе "Ланцет" атакували позиції ЗСУ на південному фронті 

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Противник атакував наші позиції з тимчасово окупованої Херсонщини двома ударними дронами-камікадзе типу “Ланцет” в Бериславському і Миколаївському районах. Без жертв. Чотири рази парою гелікоптерів Ка-52 ворог бив по наших позиціях і звільнених селах Херсонщини, а по обіді додав штурмову авіацію. Попередньо - без людських втрат.", - йдеться у зведенні.

Опівдні з РСЗВ росіяни вдарили по Маргенецькій громаді Нікопольщини. Били з напрямку Енергодару. Обійшлося без втрат та руйнувань.

"Демонструючи свій протест проти зернової ініціативи, рашисти продовжували обстрілювати баржу із збіжжям в Бузько-Дніпровсько-лиманському каналі", - додали у "Півдні".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb