Дрони-камікадзе "Ланцет" атакували позиції ЗСУ на південному фронті
Російський агресор дронами-камікадзе "Ланцет" вдарив по позиціях ЗСУ у Херсонській і Миколаївській областях
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Противник атакував наші позиції з тимчасово окупованої Херсонщини двома ударними дронами-камікадзе типу “Ланцет” в Бериславському і Миколаївському районах. Без жертв. Чотири рази парою гелікоптерів Ка-52 ворог бив по наших позиціях і звільнених селах Херсонщини, а по обіді додав штурмову авіацію. Попередньо - без людських втрат.", - йдеться у зведенні.
Опівдні з РСЗВ росіяни вдарили по Маргенецькій громаді Нікопольщини. Били з напрямку Енергодару. Обійшлося без втрат та руйнувань.
"Демонструючи свій протест проти зернової ініціативи, рашисти продовжували обстрілювати баржу із збіжжям в Бузько-Дніпровсько-лиманському каналі", - додали у "Півдні".
- За добу, 1 листопада, на південному фронті українські захисники ліквідували щонайменше 3 російські склади з боєкомплектами.
- У Херсонській області, поблизу села Дудчани, відбулось бойове зіткнення українських захисників та загарбницьких військ, росіяни з втратами відступили.
- Російський агресор додав ракетоносій до корабельного угруповання у Чорному морі.
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