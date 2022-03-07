"Друг Путіна" Земан нагородив Зеленського найвищою державною нагородою Чехії

Церемонія нагородження, як повідомляє видання Denik, відбулася в понеділок, 7 березня, інформує Еспресо.TV

"Один з наших депутатів виступив з пропозицією нагородити українського президента найвищою чеською нагородою, і я вирішив виконати цю пропозицію. Це тому, що Зеленський проявив мужність і хоробрість, і хоча Сполучені Штати запропонували йому евакуюватись, він залишився в столиці своєї країни, звідки керує її обороною", - сказав під час церемонії президент Земан.

Він також нагадав, що церемонія відбувається в той час, коли неподалік від Чехії точиться "війна, викликана російською агресією проти України". Тому в понеділок біля президентської резиденції замайорів український прапор, пролунав гімн України, а запрошення на вечірню церемонію містило прохання про внесок у допомогу українським біженцям.

Загалом президент Земан нагородив орденами та медалями понад шістдесят осіб із числа вчених, солдатів, бізнесменів, політиків, художників і спортсменів. Частина запрошених заздалегідь повідомила, що не приїде до Замку через колишні проросійські погляди Земана.

Нагадаємо, незважаючи на свою попередню довготривалу підтримку Володимира Путіна, Земан засудив російське вторгнення у своїй промові в перший день війни. Він заявив, що Росія вчиняє злочин проти миру. Він також висловив повну підтримку Україні.

Також сьогодні стало відомо, що у США Володимира Зеленського було нагороджено медаллю Свободи Рональда Рейгана.

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