Чехія відкликала своїх послів із Росії та Білорусі і припиняє видачу віз

Про це повідомляє "Ехо Кавказу".



Земан різко засудив російську агресію, висловив підтримку Україні та закликав до вкрай жорстких санкцій проти Кремля, зокрема відключення Росії від міжнародної системи фінансової комунікації SWIFT.



Прем'єр-міністр Петро Фіала за підсумками засідання Ради безпеки заявив, що Чехія закриває два російські консульства в країні та чеські консульства в Росії, відкликає своїх послів та дипломатів з Росії та Білорусі, а також призупиняє видачу віз росіянам, окрім гуманітарних.



За словами президента Чехії Мілоша Земана, він уважно послухав виступ Володимира Путіна і зазначає, що жодні ймовірно допущені Заходом помилки у минулому не виправдовують дій Росії.



За словами Земана, російська влада вчинила злочин проти міжнародного світу.



Президент Чехії визнав, що помилявся, коли казав, що Росія не почне війну, оскільки "росіяни не божевільні".



"Безумців треба ізолювати", - заявив він.



Видання пище, що виступ Земана оцінюється у Чехії як несподіваний. Президент Чехії має репутацію одного з найбільш доброзичливо налаштованих до Кремля європейських політиків. Раніше ставив під сумнів необхідність санкцій і неоднозначно висловлювався про анексію Криму.