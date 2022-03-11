"Друга армія світу": у мережі з'явились фото "сучасної" амуніції російських окупантів
93 Окрема Механізована Бригада "Холодний Яр" показала, який вигляд має амуніція російських окупантів
Світлинами поділився офіційний Facebook-акаунт 93-ї ОМБр "Холодний Яр".
"Так виглядає амуніція "другої армії світу". Технології та інновації російських армійців вражають", - прокоментували фото наші військові.
Українці в соцмережах відзначають, що амуніція краще підійшла б для Другої світової війни і жартують, що десь ще мають бути протигази для коней.
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