"Друга армія світу": у мережі з'явились фото "сучасної" амуніції російських окупантів

Світлинами поділився офіційний Facebook-акаунт 93-ї ОМБр "Холодний Яр".



"Так виглядає амуніція "другої армії світу". Технології та інновації російських армійців вражають", - прокоментували фото наші військові.



Українці в соцмережах відзначають, що амуніція краще підійшла б для Другої світової війни і жартують, що десь ще мають бути протигази для коней.



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