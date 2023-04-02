Відео з навчань оприлюднило міноборони Британії у twitter.

"Друга група українських новобранців-артилеристів завершила навчання на грізній 155-мм САУ АS90. Програма є частиною незмінного зобов’язання Великої Британії підтримувати Україну в її боротьбі з Росією", - написали у міноборони Британії.