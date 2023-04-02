Друга група українських артилеристів завершила навчання на САУ АS90 у Британії
Друга група українських військових завершила навчання на самохідних артилерійських установках АS90 у Великій Британії
Відео з навчань оприлюднило міноборони Британії у twitter.
"Друга група українських новобранців-артилеристів завершила навчання на грізній 155-мм САУ АS90. Програма є частиною незмінного зобов’язання Великої Британії підтримувати Україну в її боротьбі з Росією", - написали у міноборони Британії.
- 27 березня військовослужбовці ЗСУ завершили навчання на танках Challenger 2 у Великій Британії.
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