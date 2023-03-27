Українські військові закінчили навчання на танках у Великій Британії
Військовослужбовці Збройних Сил України завершили навчання на танках Challenger 2 у Великій Британії
Про це повідомляє The Guardian з посиланням на міноборони Британії.
Українські екіпажі та танки прибудуть на позиції вчасно для весняного контрнаступу, кажуть в британському міноборони.
Міністр оборони Британії Бен Уоллес заявив, що українські солдати повернуться додому краще оснащеними та навченими.
"Надихає спостерігати за рішучістю українських солдатів, які завершили навчання на танках Challenger 2 на британській землі. Ми продовжуватимемо підтримувати їх і робити все можливе, щоб підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – сказав він.
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Українські екіпажі пройшли навчальні інструкції, як командувати, водити і працювати злагоджено на танках Challenger 2, а також ефективно ідентифікувати цілі та вражати їх.
"Для команди центру бойових маневрів було честю провести це навчання для наших українських партнерів. Ми всі були надзвичайно вражені продемонстрованим рівнем компетентності, і ми не сумніваємося, що наші друзі використовуватимуть танки Challenger 2 найефективніше в майбутніх боях, коли вони будуть боротися за свою батьківщину", – сказав лейтенант Джон Стоун, який керував навчальною місією.
Зазначається, окрім 14 британських танків Challenger, Британія відправляє Україні 20 бронетранспортерів Bulldog та 30 самохідних артилерійських установок AS-90.
- 29 січня українські військові прибули до Великої Британії на навчання на західних танках Challenger 2
- 30 січня міністр оборони Британії Бен Воллес заявляв, що танки Challenger 2 прибудуть в Україну до літа.
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