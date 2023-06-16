Другу "Евакуацію" чи "Флеша": що подивитися на вихідних

І так воно паскудно ллє та ллє за вікном у моєму Львові. І в небі ні просвітку. І кішки шкребуть на душі. Так часом буває, що стану тривожності важко позбутись. Тому рятуємо себе хто чим може. Традиційною підбіркою фільмів від "Еспресо" для перегляду на вихідних зокрема

"Флеш"

У кінотеатрах з 15 червня

Чесно кажучи, наплив стрічок про нереальних супергероїв вже трохи набрид. Однак фантастичний бойовик "Флеш", який пропонує дізнатися всю історію найшвидшої людини у світі, належить до найочікуваніших стрічок 2023 року. В її основі - супергерой DC-Comics, перша поява якого на сторінках коміксів відбулася у 1940 році. Починаючи від 1956 року властивостями Флеша наділений саме Баррі Аллен. Саме він з’являється у коміксах і понині. Вперше про сольний фільм, присвячений цьому героєві, заговорили у 2013 році. Кіноваріант "Флеша" створив аргентинський кінорежисер та сценарист Андрес Мускетті, який здобув популярність фільмами "Мама" і "Воно".

Отже, із Баррі Алленом стався нещасний випадок. Якось вночі, під час грози, блискавка влучила в Гаррі. І не просто так (це було б дуже прозаїчно, погодьтеся!), а через поличку з хімічними реагентами, які розбризкалися на нього. Невдовзі хлопець зрозумів, що ця подія надала йому унікальних здібностей. Тепер він може рухатися із дуже великою швидкістю. Хлопець бере собі ім’я Флеш та починає захищати місто від найрізноманітніших небезпек.

Варте уваги, що напередодні виходу фільму світова преса активно обговорювала особистість Езри Міллера, якому випало зіграти роль Флеша. Адже актор упродовж останніх років часто потрапляв у гучні скандали: крадіжка зі зломом, інцидент в барі, коли душив жінку, незаконне проникнення, домагання й інше. Звучали навіть сумніви, чи у зв'язку з цим всім стрічка взагалі вийде на екрани. Однак актор пройшов серйозне лікування психіки та вперше вийшов на люди за довгий час на представленні фільму в Лос-Анджелесі, вибачившись за все, що накоїв.

У головних ролях: Езра Міллер, Саша Кає, Майкл Шеннон, Рон Лівінґстон, Майкл Кітон, Бен Аффлек.

"Персональний водій"

У кінотеатрах з 15 червня

Зворушливу, проникливу комедійну драму "Персональний водій" виробництва Бельгії та Франції зняв французький кінорежисер Крістіан Каріон. За сюжетом "знервований та втомлений таксист (Дені Бун) бере чергову пасажирку. Мадлен (Лін Рено) вже 92 роки та вона, скоріш за все, востаннє замовляє собі таксі. Жінка прямує до будинку престарілих. Їдучи вулицями міста, вона згадує юні роки та події, якими було наповнене її життя. Аби востаннє побачити пам’ятні для себе місця, Мадлен просить водія дещо змінити маршрут".

Виконавиця головної ролі Лін Рено, якій нині 95 років, познайомилась з режисером 10 років тому під час прем’єри його фільму і висловила бажання зіграти в одній з його майбутніх картин. Хоча події фільму повністю розгортаються у Парижі, на його вулицях актори зіграли лише кілька сцен. Здебільшого знімали окремо певні вулиці і окремо акторів у авто. Нерухому машину оточували панелями 4 на 3 метри, на які транслювалися вулиці міста, аби актори могли зануритися у потрібну атмосферу. Також це гарантувало правдоподібне освітлення на обличчях акторів.

У головних ролях: Лін Рено, Дені Бун , Аліс Ісааз, Жеремі Лаерт та Гвендолін Амон

"Евакуація 2"

На Netflix з 16 червня

Цей пригодницький бойовик став продовженням стрічки "Евакуація", яку називають одним із найкращих бойовиків 21-го століття. Однак продовження суттєво відрізняється від того, що глядач бачив раніше. Як наголошували його творці, "Евакуація 2" має інакшу колірну схему, дія фільму відбувається в іншій частині світу, в іншому темпі та іншому тоні, ніж перший фільм. І цей досвід саме такої серіалізації історії є надзвичайно цікавим. І не лише для Netflix. До слова, творці стрічки пообіцяли "найбожевільнішу екшн-сцену в історії кінематографа", серійну зйомку довжиною понад 20 хвилин, де їм довелося реально підпалювати актора Кріса Гемсворта до 30 разів, без жодних дублерів.

Відтак у цьому нестримному бойовику-трилері актор Кріс Гемсворт отримує нове завдання — ще важливіше, ризикованіше й небезпечніше. А за сюжетом стрічки досвідчений найманець Тайлер Рейк в його особі береться за нову небезпечну місію: врятувати з полону сім’ю безжального гангстера.

Важливо сказати, що австралійський актор Кріс Гемсворт, який здобув собі славу завдяки ролі Тора в кіновсесвіті Marvel, минулої осені заявив, що бере паузу в кар’єрі. Після проходження тестів у рамках документального серіалу Disney+ "Без меж" про дослідження можливостей людського тіла актор з'ясував, що має підвищений ризик захворіти на хворобу Альцгеймера. Тобто мова наразі не про діагноз, а лише про підвищений ризик здобути в майбутньому собі й своїм близьким великий клопіт. Однак актор вирішив не очікувати, коли це станеться, а спробувати запобігти можливому розвитку подій, наскільки це є можливим.

У ролях: Кріс Гемсворт, Гольшіфте Фарахані, Торніке Ґоґрічіані

"Чорне дзеркало"

На Netflix з 15 червня (6 сезон)

Продовження британського культового науково-фантастичного серіалу-антології, який отримав шість премій "Еммі" в номінації "Кращий телефільм" ("USS Каллістер" і "Сан-Джуніперо") - саме те, чого очікували любителі похмурих заплутаних історій про найвидатніші інновації та найгірші риси людства. Творець серіалу, журналіст Чарлі Брукер обіцяє безліч несподіванок і закручених історій про різні епохи й жахіття. Цей сезон серіалу анонсують як найнепередбачуваніший, найнетиповіший і найнеочікуваніший у "Чорному дзеркалі"

У ролях: Джессі Племонс, Крістін Міліоті, Джиммі Сімпсон

"Стихії"

У кінотеатрах з 16 червня

Не знаю, як ви, а я обов'язково виберуся на цей пригодницький сімейний мультфільм, який відзняла кінокомпанія Pixar, до кінотеатру. Хоча б через те, що Pixar є провідною студією створення мультиплікаційних фільмів у світі. Принаймні, її "Коко", "Душа", "Рататуй", "Думки навиворіт" та інші — щось значно більше, ніж просто казкова історія. Щось, що промовляє і змушує замислюватися. І мені якось байдуже, що критика зустріла "Стихії" значно прохолодніше, ніж очікувалося.

Отже, в основу сюжету, романтична історія кохання представників протилежних стихій - вогню і води. Ембер Люмен (Лі Льюїс) – винахідлива, запальна та яскрава дівчина, типова представниця стихії вогню. Якось у транспорті вона випадково зустрілася з Уейдом Ріпплом (Мамуду Аті), хлопцем зі стихії води. Легкий та веселий, з м’яким характером, він завжди уникає конфліктів, згладжує гострі кути та пливе за течією життя. Ембер та Уейд повні протилежності, однак у бурхливому різноманітті міста вони починають знаходити у собі спільні риси.

Режисер мультика - Пітер Сон, для якого це вже другий повнометражний мультфільм у кар’єрі