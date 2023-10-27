Дружина та теща замголови Нацполіції Тишлека мають російські паспорти, - Bihus.info

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.info.

Дмитро Тишлек тривалий час працює в МВС та Нацполіції. Вже навесні 2023 року його призначили заступником керівника Нацполіції. До російського вторгнення 2014 року він близько 10 років працював на Донеччині.

Зазначається, що родина дружини, Олександри Балакай, в нульових переїхала у Ростовську область РФ, де й отримала російське громадянство. Примітно, що паспорт РФ Олександри так і лишався чинним станом на літо 2023 року.

За словами розслідувачів, теща Тишлека, Марія Балакай, приїжджала до Києва до початку повномасштабного вторгнення, і під час одного з таких візитів 2018 року взяла участь в оформленні нерухомості у Києві. На неї була оформлена двокімнатна квартира в ЖК "Новопечерські липки" в Києві. Після чого вона виписала довіреність на дочку і повернулася до Росії.

Відомо, що у 2019 році Тишлек щонайменше рік безплатно мешкав у квартирі на 140 кв.м в ЖК "Французький квартал" у центрі Києва. Квартира належала Юрію Голику, відомому як ідеолог проєкту "Велике будівництво".

У вересні-жовтні 2023 року Тишлек був неодноразово помічений в одному з елітних котеджних містечок під Києвом. На думку журналістів, нині він живе в одному з будинків пані Наталі Нечепоренко. За даними джерел журналістів, навесні 2022 року Тишлек виїжджав за кордон на автівці чоловіка Нечепоренко Віталія, а навесні цього року Нечепоренки виписували на Тишлека довіреності. Через пів року після цього на Наталью і оформили будинок.

Журналісти розповіли, що у Віталія Нечепоренка є дві невеликі будівельні фірми, які згідно з доступною на YouControl фінансовою звітністю, не є прибутковими і тому не приносять йому дивідендів.

"Водночас відомо, що у Віталія Нечепоренка є частка ще в одному бізнесі: йому належить 25% у ТОВ "Еліт лото", де таку ж частку має Андріан Родін, він же Андрєй Іманалі, він же "Полузвєрь" - ростовський кримінальний авторитет, який має дуже давні і дуже складні стосунки з поліцією", - ідеться у розслідуванні.

Іманалі є одним із лідерів ростовського ОПГ "Сельмаш". Ще в нульових його оголосили у міжнародний розшук за підозрою у викраденні людей. Згодом його затримали у Києві та відправили до Росії, де засудили до 7 років ув’язнення.

У 2019 році очільник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін заявив, що "Полузверя" виявили в Києві на сходці в столичному ресторані. Аброськін тоді також обіцяв видворити Іманалі з країни, але згодом видалив свій пост про це із Фейсбука.

Журналісти також нагадали, у 2021 році ЗМІ опублікували попередній перелік санкцій РНБО стосовно понад півтисячі осіб кримінального світу, у якому також фігурувало прізвище Іманалі. Проте вже на сайті його прізвища не було. Журанлісти зауважили, що цей список був одним з небагатьох, який готувало МВС, в структурах якого все життя і працює Тишлек.