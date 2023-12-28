Дружина Трампа Меланія не зʼявилась на сімейному різдвяному фото

Про це пише Page Six.

Кімберлі Гілфойл, наречена Дональда Трампа-молодшого, поділилася в Instagram святковим сімейним фото. На знімку колишній президент США Дональд Трамп разом з 12 іншими членами родини позує біля новорічної ялинки у розкішному залі свого маєтку у Мар-а-Лаго, штат Флорида. Але найбільше обговорення викликала відсутність на знімку дружини республіканця, експершої леді США Меланії Трамп.

Згодом прессекретар Трампа повідомив, що 53-річна Меланія займається сімейними справами.

Фото: Kimberly Guilfoyle/Instagram

Джерело, близьке до Трампів, повідомило виданню, що мати першої леді, Амалія Кнавс, була дуже хвора і перебувала в лікарні. Тож Меланія була поруч із нею, а не на вечірці, де було зроблено фото.

"Меланія завжди була дуже віддана всій своїй родині. Це не дивно, що вона провела це Різдво зі своєю хворою матір’ю", — пояснило джерело, близьке до Меланії Трамп.

