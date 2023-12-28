Дружина Трампа Меланія не зʼявилась на сімейному різдвяному фото
Експрезидент США Дональд Трамп опублікував різдвяне фото сім'ї, на якому позувало 13 людей, однак не було його дружини Меланії
Про це пише Page Six.
Кімберлі Гілфойл, наречена Дональда Трампа-молодшого, поділилася в Instagram святковим сімейним фото. На знімку колишній президент США Дональд Трамп разом з 12 іншими членами родини позує біля новорічної ялинки у розкішному залі свого маєтку у Мар-а-Лаго, штат Флорида. Але найбільше обговорення викликала відсутність на знімку дружини республіканця, експершої леді США Меланії Трамп.
Згодом прессекретар Трампа повідомив, що 53-річна Меланія займається сімейними справами.
Фото: Kimberly Guilfoyle/Instagram
Джерело, близьке до Трампів, повідомило виданню, що мати першої леді, Амалія Кнавс, була дуже хвора і перебувала в лікарні. Тож Меланія була поруч із нею, а не на вечірці, де було зроблено фото.
"Меланія завжди була дуже віддана всій своїй родині. Це не дивно, що вона провела це Різдво зі своєю хворою матір’ю", — пояснило джерело, близьке до Меланії Трамп.
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