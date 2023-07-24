Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Я абсолютно не була готова до того, яким повернеться мій чоловік з фронту, як з ним поводитися. Тим людям, які ще недотичні до цієї проблеми, треба зрозуміти одну просту річ, що сюди повернуться хлопці, які будуть страшенно психологічно травмовані. Потрібно розуміти, що маємо бути готові до всього та знати, що говорити, а чого не можна сказати. На людині не буде написано, що вона повернулася з пекла і з нею треба розмовляти по-іншому. У спілкуванні з чоловіком після його повернення "йшла по приладах", тобто дружини військових сьогодні трошки сапери, бо ти не знаєш, що на тому "мінному полі" й де може вибухнути чи виникнути якась провокація, як він на це зреагує. Тому заздалегідь підстелюєш, аби не трапилося ніяких конфліктів", - розказала дружина військовослужбовця.

Олена Бовт навела приклад, що, коли вони з чоловіком зустрічали знайомих, то вона підбігала до них першою і говорила їм, чого запитувати у чоловіка не можна.

"Бо люди не розуміють, що якесь банальне запитання може довести військового до емоційного вибуху. На кшталт питання: як там війні? чи вбивав когось? Якщо людина захоче про це сказати, то розкаже. Багатьох людей різні речі тригерять (від англ. trigger - спусковий гачок; у психології подія, що викликає повторне переживання психологічної травми - ред.) і немає якогось універсального посібника. У мого чоловіка викликає дуже сильні емоції, коли далеко знайомі люди запитували: як ти? Після чого він казав мені: А як я можу бути, коли ти знаєш звідки я вернувся, то як я можу себе почувати? Звичайно, що йому погано і він потребує підтримки, допомоги, а не колупатися у його почуттях. Я пояснюю чоловіку, що люди цікавлять з кращих намірів, але він не може себе зараз контролювати й багато у чому стримується, але вже на якісь речі не годен стриматися", - зазначила Олена.

Пані Бовт вважає, що єдине і доступне, про що кожна людина може спитатися у військового: чи потрібна якась допомога?

"Дуже характерно для військових, які повернулися з пекла, бачити негатив у всьому. Тому, треба у спілкуванні з ними не вживати частку не, також не обговорювати якісь негативні події. Я намагаюсь завжди все перевести у позитивне русло, показати, що будь-якій ситуації є світла сторона. Говорити, що ти там був недаремно і ми саме тобі вдячні, що можемо тут спокійно перебувати. Кожна дружина військового має робити зі свого чоловіка героя, тоді йому буде краще, бо відчуватиме себе потрібним", - підсумувала Олена.