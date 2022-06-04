ДСНС не має змоги ліквідовувати пожежі в Авдіївці, місто безперервно обстрілюється, - мер

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Напередодні окупанти гатили зі ствольної артилерії, в результаті виникло декілька пожеж, на жаль, які є досі. Вони не ліквідовані, тому що ДСНС не має змоги проводити свої роботи, бо місто постійно обстрілюється. ДСНС просто вже виїхало з міста", - сказав він.



Барабаш зауважив, що ситуація в Авдіївці вкрай складна: цивільні практично не виходять з укриттів, гуманітарні вантажі важко привезти та розвантажити.



"Місцеве населення перебуває в укриттях та по місту не пересувається. Комунальники намагаються працювати, намагаємось привозити воду. Проте це дуже важко, були дні, коли обстріли були по 16 годин. Так само сильно ускладнений процес завозу гуманітарної допомоги в Авдіївку. Було таке, що машина з гуманітарним вантажем була 4 дні у місті, проте ми не могли її розвантажити, бо були надто щільні обстріли з боку російських загарбників", - розповів мер.



Барабаш додав, що з Авдіївки можливо виїхати, проте виїзд та в’їзд до міста один, а він сильно обстрілюється окупантами.



"За цей тиждень ситуація ще більш-менш нормальна, а попередній тиждень у нас було 6 поранених по дорозі на заїзді в місто..Останній тиждень є більше охочих виїхати, якщо раніше це було декілька людей, то тепер назбирується до ста", - зазначив мер.

Росія зосередила сили на Донецькому та Луганському напрямках, окупанти штурмують Сєверодонецьк та Комишуваху. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ

