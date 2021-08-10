ДСНС оголосила штормове попередження та надзвичайний рівень пожежної небезпеки
У більшості областей України очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. В окремих районах грози, град та шквали
Про це передає пресслужба ДСНС.
"Увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Вдень 11 серпня у південно-східній частині України грози, в окремих районах град та шквали 15-20м/с (І рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають рятувальники, у східних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській областях та в окупованому Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.68
Купівля 26.68Продаж 26.92
-
EUR
Купівля 31.27Продаж 31.68
- Актуальне
- Важливе