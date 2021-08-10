ДСНС оголосила штормове попередження та надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Про це передає пресслужба ДСНС.

"Увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Вдень 11 серпня у південно-східній частині України грози, в окремих районах град та шквали 15-20м/с (І рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають рятувальники, у східних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській областях та в окупованому Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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