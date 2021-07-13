ДСНС попередила про негоду: очікуються грози, град та селеві потоки

Про це передає пресслужба ДСНС.

“Увага! 13 липня в Україні, крім східної частини, грози, у південних, центральних та західних областях місцями град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий)”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 13 липня на окремих гiрських притоках Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), у верхів’ях та на малих водотоках Закарпаття очікується пiдйом рiвнiв води на 0,2-1,0 м над поточними рiвнями, без негативних наслідків.

“У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового та мiсцевого стоку, в гiрських районах iснує загроза формування локальних селевих потоків та зсувів ґрунту (І рівень небезпеки - жовтий)”, - йдеться в повідомленні.

В Україні 14 липня пануватиме суха та спекотна погода, опадів не очікується.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb