ДСНС попередила про негоду: очікуються грози, град та селеві потоки
Українців попередили про грози, град, шквали та загроза формування локальних селевих потоків та зсувів ґрунту
Про це передає пресслужба ДСНС.
“Увага! 13 липня в Україні, крім східної частини, грози, у південних, центральних та західних областях місцями град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий)”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 13 липня на окремих гiрських притоках Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), у верхів’ях та на малих водотоках Закарпаття очікується пiдйом рiвнiв води на 0,2-1,0 м над поточними рiвнями, без негативних наслідків.
“У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового та мiсцевого стоку, в гiрських районах iснує загроза формування локальних селевих потоків та зсувів ґрунту (І рівень небезпеки - жовтий)”, - йдеться в повідомленні.
- В Україні 14 липня пануватиме суха та спекотна погода, опадів не очікується.
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